Lecceprima.it - Le nuove rotte per la Città Bella illustrate alla Btm: il 15 ottobre attracco nel porto della Msc

GALLIPOLI - La promozione turisticadi Gallipoli non conosce sosta e dopo la presenzaBit di Milano, e l’audizione a Roma per la candidatura di Capitale italianacultura per il 2027, l’amministrazione comunale ha preso parte oggiBtm (Business Tourism Management).