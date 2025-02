Ilrestodelcarlino.it - Le mascherine bussano alla porta. Carnevale a domicilio a Mondavio

di Sandro FranceschettiUnin versione ‘delivery’, con la particolarità che qui le ‘consegne’ non solo sono gratuite, ma guardano unicamentegioia di chi le riceve. E, per di più, oltre alle visite del tutto a sorpresa decise dai promotori, altre ‘incursioni’ possono essere richieste anche dalle famiglie dei destinatari, chiamando il numero 328.0583364. Si intitola ‘Carnevaliamo Girovagando’ la bellissima iniziativa dell’associazione ‘San Filippo nel Mondo’, organizzata insiemeCma (Centro Marchigiano Antincendio), col patrocinio del Comune di, in programma per domenica nella frazione di San Filippo sul Cesano, graziequale ilsi unirà a un messaggio di vicinanza verso le persone fragili. Unche non aspetta la persone, ma che va casa loro,ndo gioia e spensieratezza nelle abitazioni di chi non si può muovere.