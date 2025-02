Bergamonews.it - Le malattie otorinolaringoiatriche nei bambini: come riconoscerle e trattarle

Leche maggiormente colpiscono ifin dai primi anni di vita sono quelle trattate dagli otorinolaringoiatri, ovvero quelle che interessano naso, orecchie e gola, che, se non trattate correttamente, possono provocare complicazioni che coinvolgono la faringe, le tonsille, le adenoidi e, infine, le orecchie.Abbiamo chiesto al dottor Graziano Zerbini, responsabile di Otorinolaringoiatria di Humanitas Castelli di approfondire questo argomento.Quali sono le patologie più frequenti nei?“Isoffrono principalmente di difficoltà respiratorie, spesso associate a tosse. In alcuni casi, rileviamo otiti che, pur non mostrando sintomi evidenti, sono la causa per cui itendono a isolarsi mentre giocano o diventano più nervosi quando interagiscono con i coetanei e gli adulti”.