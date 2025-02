Formiche.net - Le ipotesi di truppe in Ucraina mettono la Nato a rischio? La versione del gen. Camporini

Leggi su Formiche.net

Le fughe in avanti di Francia e Regno Unito sull’di impegno dieuropee come forza di interposizione in, con Italia (e Polonia) che invece frenano, fa emergere la complessità strategica con la quale il Vecchio continente deve fare i conti in questo nuovo quadro globale inaugurato dal cambio di priorità voluto da Washington. Come ci ha detto il generale Vincenzo, già capo di Stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica, la sensazione è che “nessuno abbia la più pallida idea di cosa fare”. Per il generale, le attuali esternazioni rischiano di diventare una sorta di “brainstorming che coinvolge governi e opinioni pubbliche, mentre di solito sarebbe più opportuno che si facessero a porte chiuse, in modo da arrivare alla fine con buone idee”. Quelle emerse finora sono, a detta del generale, “le più disparate e irrealizzabili possibili”.