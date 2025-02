Amica.it - Le eroine romantiche di Max Mara: il video della sfilata A/I 2025-2026

“In un mondo minaccioso si sente il bisogno di romanticismo” ha detto Ian Griffith, direttore creativo di Max, spiegando il punto di partenzacollezione A/Iintitolata Untamed H.Ispirata al romanzo Cime Tempestose di Emily Brontë, laha aperto il terzo giornoMilano Fashion Week. La palette si tinge di colori caldi: beige, panna, cammello, marrone, bordeaux, grigio scuro e verde bosco. I capispalla restano protagonisti: si va dai cappotti ispirati al mondo militare alle cappe, fino ai robe-de-chambre, talvolta con la schiena e le maniche in maglia. Torna il gilet, la cui funzione si ribalta: rivisitato nelle proporzioni per essere indossato anche sopra il cappotto. Sfilano anche gonne ampie, completi sartoriali, guanti in pelle e cinture. Vera starcollezione è la maglia, avvistata su cardigan lunghi, gonne avvolgenti e abiti con o senza cappuccio.