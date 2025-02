Amica.it - Le donne divine della primavera estate 2025 di Clips

Un’esplosione di raffinatezza e romanticismo domina la nuova collezionedi. Questa stagione il brand made in Italy celebra la femminilità in tutte le sue sfumature, tra tessuti fluidi, trasparenze sofisticate e dettagli floreali che evocano la bellezzanatura.Nelle immaginicampagna vediamoelegantemente abbigliate che appaiono come dee all’interno di un’antica abbazia dove la solidità delle architetture incontra la leggerezza del cielo. Figure avvolte in abiti fluttuanti di chiffon e satin luminoso, immerse in giochi di volumi e silhouette, vengono inondate di luce. Con lareinterpreta la sua visione di glamour, unendo sartorialità e innovazione in una collezione che celebra la grazia e la forzadonna contemporanea.