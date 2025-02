Sport.quotidiano.net - Lazio: Isaksen è la sorpresa dell'anno, i biancocelesti si godono il danese

Roma 27 febbraio 2025 – Il risultato di martedì ancora brucia, ma non c'è tempo per piangere su un'eliminazione ormai avvenuta. Laè fuori dalla Coppa Italia e ora ha bisogno di ripartire in campionato, dopo aver patito il sorpasso da partea Juventus per il quarto posto. C'è però di che essere felici in casa biancoceleste e nello specifico c'è un giocatore a brillare con costanza. Gustavporta a casa la palma di migliore in campo per ianche nella sfortunata sfida contro l'Inter e nelle ultime settimane continua a offrire prestazioni di altissimo livello. Una gioia degli occhi per un giocatore la cui conferma in estate aveva fatto sollevare diversi dubbi, vista l'inconsistenza mostrata l'precedente. Ripartendo dall'inizio lo scorsoc'erano gigantesche aspettative per l'arrivo delnella Capitale.