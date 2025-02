Lettera43.it - L’avvertimento di Meloni a Giorgetti e quella nomina azzurra che fa irritare Tajani: le pillole del giorno

La strigliata di Giorgiaal ministro dell’Economia Giancarlosul decreto legge contro il caro bollette – la premier ha definito i 3 miliardi nella bozza del dl per sostenere i meno abbienti «insufficienti» – è letta a Montecitorio come un messaggio all’inquilino di via XX Settembre in vista di altre decisioni importanti, ovvero quelle relative alle scalate bancarie. Alcuni istituti vengono visti come fumo negli occhi per la loro presunta ‘vicinanza’ alla sinistra (vedi alla voce UniCredit), dove se l’ad è Andrea Orcel c’è un presidente che risponde al nome di Pier Carlo Padoan, già deputato del Pd eletto in quel di Siena (era l’allora collegio unile Toscana 12) nonché ex ministro dell’Economia e delle Finanze. Nel 2018 Padoan si dimise da parlamentare proprio per entrare nel cda di UniCredit e diventare presidente.