Ilrestodelcarlino.it - Lavori post-alluvione, firmato un protocollo per monitorarli

Comune di Forlì e Guardia di Finanza hanno siglato ieri in municipio und’intesa per il monitoraggio e il controllo degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione delle opere pubbliche e altri ambienti danneggiati dall’del 2023. Il, rinnovabile, durerà fino al 31 dicembre 2026. I firmatari sono il sindaco Gian Luca Zattini e il colonnello Vito Pulieri, comandante provinciale della Guardia di Finanza; le Fiamme Gialle hanno siglato nei giorni scorsi unanalogo con la Provincia. Il Comune di Forlì, in qualità di stazione appaltante, si impegna a comunicare trimestralmente alle Fiamme Gialle una serie di dati relativi aiin cantiere, dal codice identificativo del progetto, all’ammontare dei finanziamenti pubblici concessi, descrizione della progettualità, soggetto aggiudicatario, dato di avvio e di conclusione dell’intervento, eventuali subappalti e via dicendo.