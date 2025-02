Ilfattoquotidiano.it - Lautaro e le presunte bestemmie, la procura Figc in cerca dell’audio: Napoli-Inter a rischio?

Il caso non è chiuso. Il capitano dell’Martinez, è ancora nel mirino delladella. In seguito alla sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino del 16 febbraio, l’attaccante argentino è stato ripreso dalle telecamere mentre in preda a un momento di grande rabbia e sconforto, sembrava proferire alcune espressioni blasfeme. Secondo Il Messaggero, ad oggi in Via Campania hanno ricevuto soltanto il video con il labiale del calciatore, ma il pm Giuseppe Chinè ha aperto un’indagine in quanto vuole avere la certezza chenon abbia mai pronunciato le discusse.Per questo motivo, è partita la riche rappresenta una prova imprescindibile per un eventuale squalifica di una giornata prevista dal regolamento, dato che il solo labiale (come successe a Bryan Cristante lo scorso 7 maggio) non è sufficiente.