Oasport.it - Laura Pellicoro e il chiodo fisso della partecipazione ai mondiali di Tokyo

Leggi su Oasport.it

Per l’appuntamento del giovedì di Sprint2u ospiteLa 24enne mezzofondista brianzola vive e studia da circa 5 anni negli Stati Uniti, e sta crescendo agonisticamente sempre di più come dimostrato nelle gare disputate a inizio stagione negli States, dove ha realizzato vari personali, e poi con due ottimi secondi posti negli 800 e 1500 dei campionati assoluti indoor, corsi con una certa stanchezza derivante dal fuso in quanto arrivata da solo 2 giorni. Per motivi universitari e impegni con il suo college sportivo, non parteciperà agli europei al coperto in Olanda, che sarebbe stata la sua prima nazionale assoluta, ma la testa e le gambe sono concentrate più che mai verso il traguardo deidiin settembre dove vuole assolutamente essere in gara per l’Italia nella prova degli 800 metri, quella su cui punterà quasi tutto quest’anno.