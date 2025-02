Tpi.it - L’attore Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa trovati morti in casa insieme al loro cane: è giallo

Leggi su Tpi.it

e laine lasono statinellaabitazioneal: al momento èsulle cause del decesso.I due sono statisenza vita,al corpo dell’animale, poco dopo la mezzanotte di giovedì 27 febbraio nelladi Santa Fe.Al momento sono sconosciute le cause del decesso anche se non vi sarebbero segni evidenti di un atto criminale. Lo sceriffo Adan Mendoza, infatti, ha sottolineato che al momento non vi sono segni particolari che facciano pensare a un omicidio.aveva 95 anni mentre la coniuge, che era una nota pianista, aveva 63 anni.Chi eraNato in California il 30 gennaio 1930,Hackan è stato uno dei più grandi attori della storia di Hollywwod.