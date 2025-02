Iodonna.it - L'attore è morto a 95 anni, accanto al suo corpo è stato trovato quello della moglie Betsy e del loro cane

Leggi su Iodonna.it

Gene Hackman – nato nel 1930 a San Bernardino – cominciò tardi la carriera dima in breve diventò una delle star più popolari del cinema. L’ingresso ufficiale fu con il film che superò i limiti del consentito: Gangster Story (cioè Bonnie and Clyde – prima nomination di 5 totali). Era il 1967, e la sua faccia da camionista in un’epoca di visi levigati ma non così tanto come oggi – contribuì a definire l’atmosfera degliSettanta, quella degli inseguimenti, dei burberi, dei pistoleri urbani, sceriffi e corrotti, del cinema di Hollywood con altissime ambizioni autoriali. Gene Hackman, il suo ruolo indimenticabile in “La conversazione” X Leggi anche ›Gene Hackman, aveva 95a lui ilFu il contributo realista e sornione a storie dure, ma anche uno straordinario artigiano dei mezzi toni ecommedia.