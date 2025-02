Sport.quotidiano.net - L’attacco resta all’asciutto. Il Forte cade a sorpresa

Sarzana 2dei marmi 0 SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Mattugini, Manrique. All. Festa.DEI MARMI: Gnata, Torner, Borgo, Ambrosio, Rossi, Ipinazar F., Ipinazar P.. All. De Gerone. Arbitri: Eccelsi e Moresco. Marcatori: 1’ st e 16’ st Illuzzi. Note: espulso Ambrosio F. SARZANA – Finisce a Sarzana la splendida striscia di risultati positivi della Canniccia Motor Club, che2-0 subendo la 3° sconfitta stagionale. Sconfitta strana e frutto di un mix tra una pzione non eccelsa e anche tanta sfortuna. In effetti in terra ligure è andata in scena una partita tattica, decisa sicuramente dalle ridotti dimensioni della pista e che i tiri liberi, peraltro falliti da ambo le parti, avrebbero potuto anche far prendere una piega diversa. Partita nervosa, ma anche questa è stata sicuramente una conseguenza della pista.