Lanazione.it - L'attacco di Confcommercio: "Pisa è in mano agli spacciatori e si colpiscono i negozi"

, 27 febbraio 2025 – “Va bene che siamo nel periodo di carnevale, ma imporre la chiusura alle 23.30 e il contemporaneo divieto di diffondere musica per 24 ore alle attività di somministrazione di Piazza delle Vettove, Piazza Sant'Omobono e Borgo Stretto suona davvero come uno scherzo di cattivo gusto, non possono essere gli imprenditori che lavorano nel pieno rispetto delle regole a pagare per decisioni scellerate”. Esprime sconcerto e preoccupazione il direttore generale diFederico Pieragnoli. “Arrivano numerose segnalazioni da attività e pubblici esercizi del centro storico, che a partire da sabato, nel pieno del fine settimana, rischiano di chiudere bottega in anticipo a causa dei controlli sulle emissioni sonore. Siamo estremamente preoccupati per una situazione che definire paradossale è poco, quando i locali investono migliaia di euro per dotarsi di impianti elettroacustici per limitare le emissioni e adeguarsi, anzichè cercare dialogo, collaborazione e soluzioni siimplacabilmente”.