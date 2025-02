Latina, via libera dalla Giunta per il ricorso al Tar contro l’accorpamento scolastico

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 febbraio 2025- La, su indirizzo del sindaco Matilde Celentano, ha conferito incarico all’avvocato Anna Caterina Egeo, dell’Avvocatura comunale, per l’impugnativa della dezione dellaregionale relativa al piano di dimensionamento2025/2026.“L’amministrazione comunale – ha affermato l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone – sin dall’inizio si è dichiarata contraria alla decisione di accorpare gli istituti comprensivi ‘Don Milani’ e ‘Vito Fabiano’, poiché non coincidente con le esigenze del territorio, registrando sull’argomento anche le criticità sollevate dalle dirigenze scolastiche, dai docenti e dai genitori degli studenti che frequentano i due istituti. Tuttavia abbiamo voluto guardare a fondo in questa vicenda, assumendo un atteggiamento prudente e cercando di attivare tutte le interlocuzioni istituzionali possibili, prima di prendere la decisione di ricorrere al Taril provvedimento regionale, cosa che abbiamo fatto attraverso dezione diapprovata oggi.