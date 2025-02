Latina incontra la Repubblica Dominicana

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 febbraio 2025 – Il sindaco diMatilde Celentano ha ricevuto, ieri mattina in aula consiliare, l’Ambasciatore dellain Italia, sua eccellenza Tony Raful Tejada, i consiglieri diplomatici Juan Luis Torreira e Joaquin Taveras e una delegazione di cittadini dominicani residenti ae in altre città laziali.La visita istituzionale è stata occasione per celebrare, nella città di, il 181esimo anniversario dell’Indipendenza nazionale della, nello spirito di amicizia e cooperazione che unisce lae laItaliana.Alla cerimonia hanno preso parte anche gli assessori comunali Gianluca Di Cocco, Francesca Tesone, Antonio Cosentino, il presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero e i consiglieri comunali Vincenzo Valletta, Renzo Scalco, Fausto Furlanetto, Valentina Colonna, Serena Baccini, Maria Grazia Ciolfi, Alessandro Porzi e Cesare Bruni, ma anche i rappresentanti di diverse associazioni culturali dominicane che operano sul territorio italiano, Mas Cultura,\ Parada Domenicana en Italia, Raìces Rd, Dominicanos de Pura Cepa, Folclorista Yudy Moreta, Quisqueyanos en Napoli e Las Guerreras.