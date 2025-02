Thesocialpost.it - Latina, 12enne sposata e incinta: 4 indagati per violenza sessuale

Sono 4 le persone indagate aperaggravata. Proprio chi avrebbe dovuto proteggere la minore è risultato colpevole: i genitori di una ragazzina che a 12 anni. La piccola sarebbe stata costretta a sposarsi con rito rom e, durante gli stessi mesi, avrebbe abortito per ben due volte, prima di diventare una, troppo giovane, mamma di 14 anni. Tra glianche i genitori del fidanzato della piccola. Per pm e gip, dalle telefonate intercettate emerge chiaramente come entrambe le famiglie fossero perfettamente consapevoli dell’illeceità della situazione.Dalle indagini emerge che la giovane aveva iniziato a convivere con il fidanzato, anch’egli minorenne, e la sua famiglia. Questa sistemazione era sostenuta dai parenti di lui e, almeno inizialmente, tollerata anche dai genitori della ragazza.