L’arte dell’haircare secondo Hair Rituel by Sisley

Era il 1976 quandoParis scelse di iniziare a creare i propri cosmetici integrando estratti vegetali nelle proprie formule. Poco più di 40 anni dopo, il colosso del beauty si lancia in una nuova avventura: creare prodotti all’avanguardia anche per i capelli.bynasce nel 2018 con un obiettivo ambizioso: trasferire la straordinaria expertise skincare diParis nel mondo. Questo brand si distingue per un approccio che combina scienza, natura e sensorialità per rispondere alle esigenze di ogni tipo di chioma. L’ultima novità in casabysi rivolge a un tipo di capello non semplice: quello da mosso a molto riccio. Due prodotti assolutamente must-have per chi ha questo tipo di chioma, La Gelée Soin des Boucles e La Crème Soin des Boucles.