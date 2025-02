Ilgiornaleditalia.it - L'arresto del candidato presidenziale romeno Calin Georgescu: una amara riflessione sulla democrazia contemporanea

Oggi non è in crisi soltanto il modello democratico, è in crisi l'essere umano, ridotto a homo videns completamente hackerabile Quasi un secolo fa (precisamente nel 1928), il giurista tedesco Carl Schmitt - nel suo Dottrina della costituzione - scriveva: «Potrebbe immaginarsi che un giorno pe