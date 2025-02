Lortica.it - L’Arezzo Equestrian Centre si prepara ad accogliere l’élite mondiale dell’equitazione

L’attesa è finita: il Toscana Tour 2025 è pronto a riportare il grande spettacolo del salto ostacoli al. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il prestigioso circuito internazionale ospiterà oltre 2.000 cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni, in lizza per un montepremi complessivo di 900.000 euro.L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Arezzo, si svolgerà in due sessioni: dal 6 al 16 marzo e dal 25 marzo al 13 aprile. Il programma prevede competizioni di altissimo livello, dai concorsi CSI4* fino alle categorie riservate a Young Riders, Juniores, Pony, Children e giovani cavalli. Saranno 20 le gare valide per il Longines Rankings FEI, tra cui i prestigiosi Gran Premi della domenica, appuntamenti imperdibili per pubblico e appassionati.