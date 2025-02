L’Aquila donna muore otto mesi dopo l’aggressione di un pitbull Il figlio | Il cane ha fatto un massacro

Leggi su Open.online

Margherita Villante, 74 anni, è deceduta ieri all’ospedale San Salvatore del, dove era ricoverata in seguito alda parte di unfa. Come riporta l’edizione abruzzese del Messaggero, è stata vana la lotta dellacontro le conseguenze dell’attacco delche l’aveva privata dell’uso delle braccia. Villante era stata ricoverata lo scorso 16 luglio. Quel giorno, stava aiutando a traslocare la sorella, anche lei residente in una villetta in zona Sant’Elia. Mentre la porta della casa era aperta il,della vicina si era avventato su di lei e sulla sorella, entrambe ferite gravemente. La proprietaria delè già indagata per lesioni gravissime e ora potrebbe dover rispondere dell’accusa di omicidio colposo. «Ilhaun»Ladoveva essere sposta a un intervento per l’applicazione di protesi alle braccia parzialmente amputate.