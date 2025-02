Metropolitanmagazine.it - Lanterns, le prime foto della serie DC e HBO con Aaron Pierre e Kyle Chandler

DC Studios e HBO hanno rilasciato una prima immagine di, la prossimaTV di Lanterna Verde connei panni degli eroi principali, John Stewart e Hal Jordan. I due non sono vestiti con le loro uniformi da Lanterna Verde, ma guardando attentamente si può vedere un anello verde al dito di. I due protagonisti sono in abiti civili e camminano lungo un’autostrada deserta. Secondo la sinossi ufficiale, lasegue “la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Verdi Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America“. Il cast include anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan e Ulrich Thomsen nel ruolo del cattivo delle Lanterne Verdi Sinestro.