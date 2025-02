Universalmovies.it - Lanterns | Kyle Chandler e Aaron Pierre nella prima foto

Leggi su Universalmovies.it

James Gunn ha da poco diffuso in rete laufficiale di, la serie in live-action ambientata nel nuovo DC Universe.Seguendo la lunga intervista rilasciata da James Gunn e Peter Safran relativa allo stato della creazione del nuovo DC Universe, quest’oggi il co-CEO di DC Studios ha condiviso sui canali social laimmagine ufficiale di, confermando tra l’altro che la produzione della serie tv è finalmente partita. L’immagine in questione mostra gli attoriuno di fianco all’altro mentre percorrono una strada alquanto deserta. I due attori, come oramai noto da tempo,seriedaranno volto a Hal Jordan e John Stewart, le due Lanterne Verdi terrestri.https://twitter.com/JamesGunn/status/1895144056612687974Note di Produzionesarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King.