Ilrestodelcarlino.it - Lancia una bottiglia contro la municipale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unatal’auto della polizia locale. La bottiglietta era di plastica, mezza piena, e per fortuna non ha fatto danni né a persone né a cose. Ma è costata una denuncia per oltraggio al tipo che l’hata. E’ successo tutto ieri mattina, intorno alle ore 9,30. La cornice è quella, critica di recente, della galleria Roma. Dove come noto da tempo staziona un gruppetto di giovani, alternandosi tra il vicino supermercato Coal, dove spesso comprano alcolici che consumano sul posto, e i loggiati della galleria stessa. Ieri la mattina era diciamo ancora più adatta, perché la galleria offriva un rifugio all’asciutto, visto la pioggia che imperversava all’aperto. La macchina della polizia locale passa quindi a quell’ora da via Curiel per illi periodici. Gli agenti di regola in questi servizi verificano che non ci siano situazioni di ubriachezza, gente che dorme per terra, insomma quel quadro di degrado che alcuni degli esercenti, titolari dei negozi della galleria, hanno già segnalato nelle scorse settimane con un esposto anche alla Prefettura, chiedendo che il tutto finisca.