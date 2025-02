Ilgiorno.it - Ladri scatenati nei locali pubblici: derubato persino Al Capone

Pavia, 27 febbraio 2025 – Bar e ristoranti ancora nel mirino dei, sia in Oltrepò che in Lomellina. È stato scoperto alla riapertura di ieri, mercoledì 26 febbraio, messo a segno dalla chiusura di domenica sera, il furto ai danni del ristorante-pizzeria San Gaudenzio, in via Arcipretura a Cervesina. Isono entrati forzando la porta d'ingresso e hanno messo tutto sottosopra cercando forse soldi in contanti che però non erano stati lasciati all'interno del ristorante, accontentandosi così di portare via un bottino non particolarmente ricco, in generi alimentari e bottiglie di alcolici, per un valore che non è stato quantificato con precisione. Un danno al quale si aggiunge quello per la necessaria riparazione della porta forzata e il disagio del locale messo completamente a soqquadro dai malviventi.