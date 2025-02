Gqitalia.it - L'adidas Gazelle Indoor Sand Strata sa che avete appena prenotato le vostre vacanze estive

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.In questo momento l'idea dell'estate sembra quasi irreale. Ma prima o poi i mesi più caldi arriveranno e quando accadrà, avrete bisogno dellenella vostra collezione di sneaker.Nei quasi 60 anni di esistenza di questa silhouette, i materiali sono sempre rimasti più o meno gli stessi. Ma questaè diversa, perché la tomaia è realizzata in canapa intrecciata. Questo non solo le conferisce un aspetto grezzo e organico, ma è anche molto più leggero e super traspirante. Quindi, sia che vi stiate rilaso alla Soho Roc House di Mykonos o che stiate navigando a Capri, questa scarpa ha il vostro nome scritto sopra.