Triesteprima.it - L'acclamato ritorno del Trittico di Puccini, al Verdi dopo 50 anni

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - “È molto semplice in fondo, tutto sta nel come si realizza qualcosa: se l'effetto pensato amplifica è “serve” ciò che il musicista ha creato, allora va bene, in caso contrario non renderemo certo un buon servizio.” In una frase tanto sintetica quanto vera, pronunciata nell’intervista.