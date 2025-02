Liberoquotidiano.it - "La Wada ci ha provato due volte". Sinner, soffiata pesantissima: perché è l'unico a pagare

Un patteggiamento neanche troppo lungo, considerando che la pena iniziale richiesta dallaal Tas di Losanna era di uno-due anni. L'occasione è per prepararsi al meglio in vista di Roma, svolgendo una preparazione ad hoc “quasi da atletica leggera”, come disse il preparatore atletico Mario Panichi. Intanto da Montreal, in Canada, il portavoce James Fitgerald ha parlato con il Corriere della Sera spiegando che l'organismo ha avvicinato gli avvocati di Jannikin due occasioni. La prima a fine gennaio e la seconda nei primi giorni di febbraio. Lì è partita la mediazione per l'agreement sui tre mesi, che è poi stato firmato venerdì 14. Nell'articolo del Corriere, Fitzgerald ha spiegato ildella sanzione di soli tre mesi, nonostante una pena inizialmente richiesta più pesante: “Lasi è resa conto che 12 mesi non sarebbero stati appropriati per un caso così particolare, derivato da circostanze molto specifiche (il riferimento è alla sostanza e alla quantità minima trovata nelle urine del tennista, ndr) — le sue parole — È per casi come quello diche l'articolo 10.