La Volta Buona, tutti contro la giornalista estone Ulle Toode che difende Tommy Cash

Caterina Balivo, da due settimane a questa parte, sta portando avanti nel suo salotto a Launa battagliala canzone Espresso Macchiato cheporterà all’Eurovision Song Contest in rappresentanza del suo Paese, l’Estonia. La scorsa settimana ha fatto addirittura inviare a Marina Occhiena – in qualità di “persona famosa in Estonia” – un video messaggio al cantante per chiedergli di cambiare il testo della canzone.La frase incriminata che più ha indignato Caterina Balivo è “sto sudando come un mafioso” che il cantante intona in mezzo a moltissimi cliché italiani tipo spaghetti, amore, caffè e così via. “Offende noi italiani” ha più volte detto, un pensiero condiviso anche dagli ospiti presenti in studio.Caterina Balivo, lo screzio con laIl caso si è poi esteso e qualche giorno fa laha realizzato da Roma un servizio per la tv del suo Paese dove ha raccontato la polemica portata avanti da Caterina Balivo sostenendo che probabilmente lei si è sentita offesa perché casertana e là la mafia ha fatto molti danni.