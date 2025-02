Dilei.it - La Volta Buona, Fabio Testi presenta a sorpresa la nuova fidanzata Sunny

è stato uno degli ospiti de La. Il tema di oggi? Volti noti che dello spettacolo che hanno cambiato vita, o quasi. Il celebre attore si è collegato dalla sua splendida tenuta sul Lago di Garda, dove si dedica alla vita “bucolica”, senza tralasciare il lavoro nel mondo del cinema che non ha mai abbandonato, ma anche a un nuovo amore. Aha fatto capolino una donna di nome, la suacompagna,ta per la primain diretta TV.Chi è, ladiUna bellaper Caterina Balivo e per il pubblico de La, intento a scoprire che fine hanno fatto alcuni volti noti dello spettacolo, lontani dalle scene o semplicemente impegnati in unavita lontana dai riflettori.continua a essere uno degli attori più amati del nostro cinema e, nonostante i suoi 83 anni, non smette di fare strage di cuori.