La verità su mia figlia Grande Fratello interviene la mamma di Zeudi e scoppia la polemica

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Fatemi uscire”., Shaila in crisi: nella notte lo sfogo contro Lorenzo, bufera sulladiDi Palma. Sono giorni complicati per l’ex miss Italia che sta affrontando alcuni problemi all’interno della Casa. Tanto per cominciare l’amicizia con Helena Prestes è del tutto svanita, per lasciare il posto invece ad un rapporto sempre più teso.Proprio la modella brasiliana l’ha accusata di non essere realmente bisessuale. La situazione si è fatta sempre più pesante, tanto che pure ladi, Maria Rosaria Marino, è intervenuta. La donna ha ricordato, infatti, il momento del coming out della. Poi ha anche pubblicato una lettera sui social, ma qui èto un vero finimondo con diverse utenti che hanno notato un dettaglio.Leggi anche: “È roba grave”.