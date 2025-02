Lidentita.it - “La verità è più forte di chi la vuole occultare” – Pietro Orlandi risponde a Pignatone

Leggi su Lidentita.it

Esclusiva de L’identità –commenta le dichiarazioni di oggi dell’ex procuratore di Roma Giuseppeche, in commissione parlamentare d’inchiesta sui casi Gregori –, ha parlato delle intercettazioni telefoniche tra Don Vergari e la vedova De Pedis definendole “Illazioni e sospetti ingiustificati”., Come commenta le dichiarazioni dioggi in . “Laè piùdi chi la” –L'Identità.