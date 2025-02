Iltempo.it - La vera storia delle ultime nomine: chi comanda con Bergoglio in ospedale

Leggi su Iltempo.it

Da quando Papa Francesco è ricoto al Policlinico Agostino Gemelli sono in molti a porsi un quesito sostanziale: chiin questi giorni in Vaticano? I bollettini della Sala Stampa diramati quotidianamente – ci riferiamo a quelli ordinari nell'arco della giornata, non a quelli sulla salute del Santo Padre diffusi nel tardo pomeriggio – farebbero intendere che il timone della macchina governativa della Santa Sede continui ad essere saldamente nelle mani del Papa allettato, ma in realtà non è del tutto così. Partiamo, per esempio, dalle diversevescovili rese pubbliche in questi giorni. In molti, evidentemente poco avvezzi al protocollo vaticano e ancor meno alla prassi della Segreteria di Stato, enfatizzano le sfornate quotidiane che vengono diffuse esaltandosi pure per la nomina di un vescovo ausiliare come quello di Tabora in Tanzania (ieri).