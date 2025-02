Nerdpool.it - La terza stagione di Percy Jackson riceve un emozionante aggiornamento da Rick Riordan

Leggi su Nerdpool.it

I lavori per ladie gli dei dell’Olimpo sono ufficialmente iniziati, anche se non è ancora stato confermato il rinnovo della serie.La primadella serie ispirata ai romanzi didiè stata un grande successo. Infatti, è stato il programma più visto su Disney+ l’anno scorso, battendo diversi progetti Marvel e Star Wars per aggiudicarsi il primo posto.Solo poche settimane fa si sono concluse ufficialmente le riprese della seconda, di cui i fan attendono con ansia l’uscita nel corso dell’anno.Ladiil primodall’autore della serieIn un post su Bluesky del 25 febbraio, il produttore esecutivo die autore di libriha confermato che la pianificazione della sceneggiatura dellaè ufficialmente in corso.