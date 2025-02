Lanazione.it - "La tensione è salita dopo l’arrivo della tv"

"Quello che è successo martedì sera ci preoccupa e ci addolora ma va inquadrato in un contesto. Quellodifficile convivenza di decine di ragazzi che provengono da paesi diversi, e che qui, in questi piccoli spazi devono adattarsi gli uni agli altri". Cerca di trovare una ragione, ma soprattutto di gettare acqua sul fuoco don Biancalani,l’ennesimo episodio di violenza che si è consumato nel suo centro di accoglienza. Futili motivi all’originelite che ha portato alle coltellate al collo, ferite che sarebbero potute essere letali per il malcapitato. "Anche l’altro giovane è ferito – spiega don Massimo – ma soprattutto mi chiedo, se davvero fosse un possibile omicida, un soggetto pericoloso, questo soggetto è stato rimandato qui da noi. Allora la responsabilità di quello che potrebbe accadere oggi, domani o chissà quando, di chi è? Mia? Qui diamo accoglienza a costo zero, senza l’aiuto e la tutela di nessuno, nemmeno delle istituzioni".