La svolta del Washington Post | Bezos cambia la linea editoriale a sua immagine

In un annunciato diffuso sui social che sta facendo molto discutere, Jeff, fondatore di Amazon e proprietario del, ha annunciato un cambio di rotta delladelle pagine di opinione dello storico giornale fondato nel 1877.ha dichiarato che d’ora in avanti ilsi impegnerà quotidianamente a sostenere e difendere due principi fondamentali: le libertà personali e i mercati liberi. Nella comunicazione,ha sottoto come il ruolo di un giornale siato nell’era digitale. “C’è stato un tempo in cui un quotidiano poteva considerare un servizio portare ogni mattina alla porta del lettore una sezione di opinioni ad ampio spettro che cercasse di coprire tutte le prospettive” ha scritto. “Oggi, quel compito lo svolge Internet”. Con questa premessa, il magnate ha chiarito che ilnon intende più essere un contenitore di tutte le voci, ma un baluardo di valori specifici, ossia quelli del capitalismo finanziario laissez-faire di cui magnati comesono espressione.