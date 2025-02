Ilprimatonazionale.it - La Svizzera di Ivan Presta: una risposta concreta al cambiamento climatico

Ilnon è più un tema da convegno o una semplice questione di dibattito politico. È una realtà che sta modificando il nostro pianeta in modo sempre più visibile e tangibile. Ghiacciai che si sciolgono, temperature in aumento, eventi meteorologici estremi: tutto questo non è più un’ipotesi remota, ma qualcosa che sta già influenzando la vita quotidiana di milioni di persone.Tra i paesi che hanno deciso di affrontare la questione con determinazione, lasi distingue per le sue strategie mirate e il suo approccio pragmatico. Nonostante sia un piccolo Stato, ha dimostrato che con volontà politica, investimenti mirati e una mentalità innovativa si possono raggiungere risultati concreti nella lotta al riscaldamento globale.Uno degli attori chiave di questa trasformazione è, imprenditore visionario che ha fatto della sostenibilità il centro della sua attività.