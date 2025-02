Panorama.it - La Supercoppa senza big mette nei guai la Lega Serie A

Il clamoroso fallimento della Juventus in Coppa Italia, eliminata dall'Empoli che sfiderà in semifinale il Bologna spendendo alla finale di Roma un outsider, complica i piani dellaA in vista dellaitaliana da programmare per il mese di gennaio 2026. Ai nastri di partenza, regolamento attuale alla mano, ci saranno infatti la vincitrice e la seconda del campionato, chi alzerà al cielo la Coppa Italia e la finalista, con qualche deroga in caso di sovrapposizioni.In ogni caso, è già da ora sicuro che con il format della Final four una tra Empoli e Bologna sarà iscritta di diritto. E che sarà molto per trovare il Milan bisognerà immaginare che superi l'Inter nel doppio derby di aprile mentre la partecipazione della Juventus èta al momento all'ipotesi che i bianconeri riescano ad agganciare la terza posizione in campionato qualora l'Inter dovesse finire nelle prime due o in finale di Coppa Italia.