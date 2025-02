Quotidiano.net - La storia di Gene Hackman: i 5 anni nei Marines, l’amicizia con Dustin Hoffman, i film e i due Oscar

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di, leggendario attore statunitense, e di sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa. Entrambi sono stati trovati senza vita, insieme al loro cane, nella loro residenza di Santa Fe, nel New Mexico, il 26 febbraio 2025.aveva 95, mentre Arakawa ne aveva 63. Le autorità locali hanno confermato i decessi, specificando che non vi sono segni evidenti di atti criminali; le cause delle morti restano al momento sconosciute. Conse ne va un attore rappresentativo di un epoca d’oro del cinema, di cui ha saputo interpretare ruoli memorabili. Chi era: la biografia Nato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, California, EuAllenha vissuto un'infanzia segnata dalla separazione dei genitori e da frequenti trasferimenti.