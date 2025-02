Fanpage.it - La storia dell’elefante più triste del mondo, Ely

Leggi su Fanpage.it

Ely è un'elefantessa africana che dopo una vita di sfruttamento al circo vive ora in uno zoo a Città del Messico. La sua vita è però ancora segnata da solitudine e sofferenza e negli anni attivisti e associazioni ne hanno fatto un simbolo della lotta per i diritti degli animali. Ora, la Corte Suprema ha finalmente stabilito che le sue condizioni di vita devono essere migliorate: non era mai successo prima.