La spiegazione di qual è l’unica vera religione di Mr Reed in Heretic

Leggi su Cinefilos.it

Ladidi Mr.inIn, (qui la nostra recensione), due giovani missionari si ritrovano bloccati nella casa del signor, un uomo con alcune teorie oscure sulla, e in particolare, è alla ricerca della sua “unica”.negli USA è uscito a novembre (in Italia questo giovedì) ma ha già ricevuto grandi elogi. Rotten Tomatoes mostra cheha un punteggio di 93% di critici e un punteggio di pubblico del 77%. Parte di questo successo è certamente dovuto alla storia emozionante e stimolante del film, ma potrebbe anche essere attribuito all’incredibile cast di, che include Hugh Grant, Sophie Thatcher e Chloe East.Nel corso del film, il signorsolleva una serie di domande sullae sul credo in generale.