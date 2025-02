Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà non si ferma. Donazioni di Unpli e Romiti

Il ricordo dell’alluvione è ovviamente ancora vivo non solo in chi l’ha subita, ma anche in quanti si sono spesi per dare una mano e ancora lo fanno. Proprio nei giorni scorsi il comitato(Unione nazionale Pro Loco d’Italia) dell’Emilia-Romagna ha completato la distribuzione dei fondi raccolti a favore dei territori colpiti dagli allagamenti che hanno causato nella nostra regione, lo ricordiamo, 17 vittime e decine di migliaia di sfollati. I fondi (36mila euro in totale) sono stati assegnati a tutte le Pro loco che hanno presentato domanda per ricevere tale donazione. Per il comprensorio forlivese hanno ricevuto fondi Fratta Terme, Terra del Sole, Premilcuore e San Zeno. A seguito dell’alluvione, infatti, l’nazionale in collaborazione con il Comitato regionale, si è subito attivata per soccorrere le comunità e le Pro loco alle prese con ingenti danni alle sedi e all’organizzazione delle proprie attività.