La salute di Papa Francesco e il Concistoro convocato a sorpresa | Ratzinger lo ha fatto per annunciare le dimissioni

Leggi su Open.online

Le condizioni didisono in lieve miglioramento. E l’insufficienza renale è rientrata. Mentre a Buenos Aires l’obelisco si illumina per fargli gli auguri di pronta guarigione. Ma intanto Jorge Mario Bergoglio convoca un. Ovvero una riunione formale tra il pontefice e i cardinali. Ufficialmente per le prossime canonizzazioni da calendarizzare per quest’anno. Ma c’è chi ricorda che proprio durante una di queste riunioni Josephdecise di formalizzare la scelta di dare ledalto. «Significa che guarda avanti con speranza. Cosa molto utile per la Chiesa intera», dice il cardinale Edoardo Menichelli. In Vaticano però c’è già chi organizza un pre-Conclave. Con cinquebili.LadelIl bollettino dell’ospedale Gemelli ieri ha confermato il lieve miglioramento.