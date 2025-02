Linkiesta.it - La Romania affronta di petto le interferenze russe per salvare la democrazia

Leggi su Linkiesta.it

Cinque ore di interrogatorio. È il tempo che C?lin Georgescu, il candidato filorusso alle elezioni presidenziali annullate in, ha trascorso mercoledì 26 febbraio alla Procura Generale di Bucarest dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine. In un video pubblicato su X si vede il simpatizzante del Cremlino, spalle al muro, fermato dalla polizia. La crisi politica che scuote lada diversi mesi è arrivata a un punto di svolta cruciale. Parliamo di un paese guidato da un presidente ad interim, Ilie Bolojan, leader del partito nazional-liberale (Pnl), dopo le dimissioni di Klaus Iohannis nelle scorse settimane, chieste da diverse forze politiche e rassegnate per evitare una messa in stato di impeachment. L’accusa a Iohannis era di essere un presidente illegittimo dopo che la Corte Costituzionale aveva annullato il primo turno delle elezioni presidenziali a causa presunte