Quotidiano.net - La Riviera Gaza di Trump, è polemica. Soldi, balli e la statua del tycoon

Oppressi spesso da notizie traumatiche o allarmanti, gli israeliani hanno beneficiato ieri di 35 secondi di pura evasione quando nei social locali è rimbalzata, su iniziativa di Donald, una clip molto stravagante realizzata con l’intelligenza artificiale. Con un sottofondo musicale molto ritmato, in stile anni Novanta, è stato trionfalmente annunciato al mondo che la "è finalmente qua". Lanciato alcune settimane fa in una conferenza stampa con Netanyahu, il suo progetto per una "turistica nella Striscia di" – una volta convenientemente espulse le masse di palestinesi – ha preso forma con un vortice di immagini colorate. "Senza più tunnel, senza più paura", nelladel futuro immaginata dall’intelligenza artificiale ci saranno baiadere barbute, con bikini di dimensioni minime.