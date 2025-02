La ripresa economica può attendere | secondo l’Istat a dicembre il fatturato dell’industria è diminuito del 27% crollando del 72% su base annua

Lanotiziagiornale.it - La ripresa economica può attendere: secondo l’Istat a dicembre il fatturato dell’industria è diminuito del 2,7%, crollando del 7,2% su base annua

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lapuò. Asi stima che il, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali del 2,7% in valore e del 2,5% in volume, con dinamiche negative sul mercato interno (-3% in valore e -2,7% in volume) e su quello estero (-2,1% in valore e -2,3% in volume). Lo rileva. Per il settore dei servizi si osserva un incremento dello 0,3% in valore e una diminuzione dello 0,1% in volume, con una dinamica positiva nel commercio all’ingrosso (+1,0% in valore e +0,8% in volume) e lievemente negativa negli altri servizi (-0,2% in valore e -0,4% in volume). Lapuò, ecco i dati IstatGli indici destagionalizzati delin valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano aun aumento congiunturale per l’energia (+2,8%), mentre risultano in diminuzione i beni strumentali (-5,3%), i beni intermedi (-3,0%) e i beni di consumo (-1,1%).