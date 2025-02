Ilprimatonazionale.it - La riforma della giustizia e la magistratura al bivio

Roma, 27 feb – Il Parlamento sta preparando la nascita di due Csm: il Consiglio superioregiudicante e il Consiglio superiorerequirente, presieduti entrambi dal PresidenteRepubblica.Cosa cambia con laCirca la composizione è previsto: un membro togato di diritto: rispettivamente, il primo presidenteCassazione (Csm giudicante) e il procuratore generalecassazione (Csm requirente); un terzo di membri laici estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio); due terzi di membri togati estratti a sorte tra tutti i magistrati: rispettivamente, tra i magistrati giudicanti (Csm giudicante) e tra i magistrati requirenti (Csm requirente); vicepresidente di ciascun Csm eletto dall’organo fra i componenti laici designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.