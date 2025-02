Ilrestodelcarlino.it - "La richiesta di aiuto non venga ignorata"

Mentre il Comune preferisce non commentare, analizzano, invece, la situazione la consigliera Manuela Zuntini (FdI) e il consigliere della Lega, Matteo Di Benedetto, ai quali sono arrivate segnalazioni di genitori preoccupati. "Questo drastico calo non può essere ignorato dalla Giunta – accusa Zuntini –. È evidente che la situazione di insicurezza e degrado della zona circostante le scuole abbia un peso nella scelta delle famiglie". Da anni "ci sentiamo ripetere che c’è attenzione da parte del Comune, che ci sono iniziative per rendere di nuovo vivibile la zona, ma evidentemente anche il progetto della Piazza XXL non si sta rivelando così efficace". È necessario che l’assessore alla Scuola, Daniele Ara e l’assessora alla Sicurezza, Matilde Madrid "interno prontamente per evitare che si vada gradualmente a perdere una intera comunità scolastica, preziosa per la città".