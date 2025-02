Linkiesta.it - La ricetta della ribollita toscana

Ingredienti (per 4 persone):400 g di cavolo nero, meglio se preso dal mercato in inverno200 g di fagioli cannellini, già cotti o freschi da lessare2 patate, che siano belle farinose2 carote, fresche e croccanti1 cipolla, la base di ogni buon piatto200 g di pane toscano, meglio se raffermo1 litro di brodo vegetale, preparato con amoreolio d’oliva q.b., sempre presentesale e pepe q.b., dosati con curaPreparazione:Cuoci i fagioli cannellini se sono freschi e tienili da parte. Prepara un brodo vegetale ricco di sapore.In una pentola capiente, soffriggi cipolla, carote e patate tagliate a cubetti. Aggiungi il cavolo nero tagliato a strisce e lascia insaporire.Versa il brodo e aggiungi i fagioli. Cuoci a fuoco lento per circa 30 minuti, finché le verdure non saranno ben cotte.Aggiungi il pane toscano spezzettato e cuoci altri 10 minuti, mescolando bene.